Beşiktaş, "Kulüp tarihinin spor aklı en az olan başkanı Çebi'dir" diyen Ahmet Çakar'a dava açtı
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Beşiktaş, "Kulüp tarihinin spor aklı en az olan başkanı Çebi'dir" diyen Ahmet Çakar'a dava açtı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 1-1 biten Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi için "Beşiktaş tarihinin karizmadan en yoksun başkanı sizsiniz" ifadelerini kullanan eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar için hukuksal süreç başlattı.

21.09.2020 15:05 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:15

Beşiktaş, dikkat çeken resmi bir açıklama yayınladı. Siyah beyazlılar, başkan Ahmet Nur Çebi için kullandığı sözleri nedeniyle eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar için hukuksal süreç başlattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, değerli üyelerimizin teveccühüyle Başkanlık makamımızda bulunan Sayın Ahmet Nur Çebi'nin kişilik haklarına saldırada bulunan eski hakem Ahmet Çakar hakkında hukuki girişimlere başlandığını ilan eder, Türk Futbolunun marka değerini aşağıya çekmeyecek şekilde; tutum, davranış ve söylemler oluşana dek Beyaz TV ile ilişkilerimizin askıya alındığını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

"Beşiktaş tarihinin karizmadan en yoksun başkanı Ahmet Nur Çebi'dir. Sayın Çebi; siz, aynı zamanda spor aklı en az olan başkanısınız" diyen Çakar'ı kınayan siyah beyazlılar, "Eski hakem Ahmet Çakar'ın, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında, iki haftadır süre gelen, Başkanımız Ahmet Nur Çebi hakkında sarf etmiş olduğu edep ve eleştiri sınırlarını aşan sözlerini şiddetle kınıyoruz. Türk futbolunun marka değerini yükseltmeyi amaç edinmesi gereken spor programlarında, olayların terbiye hudutları da aşılarak kişiselleştirilmesinin futbol kamuoyuna hiçbir faydası yoktur" sözlerine de yer verdi.

Beşiktaş, 'Kulüp tarihinin spor aklı en az olan başkanı Çebi'dir' diyen Ahmet Çakar'a dava açtı

Kaynak: Haberler.com

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