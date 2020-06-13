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Beşiktaş Kulübü, Şeref Bey'i andı

Beşiktaş Kulübü, futbol şubesinin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey (Şeref Bey) için anma mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, Şeref Bey'i andı
13.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:49

Beşiktaş Kulübü, futbol şubesinin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey (Şeref Bey) için anma mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Futbol şubemizin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey) saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." denildi.

Anma mesajında, 13 Haziran 1933'te vefat eden Şeref Bey'le ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş'ımıza futbolu getiren Ahmet Şerafettin Bey, 1894 yılında Beşiktaş Valide Çeşmesi Dibek Sokak, 14 numaralı evde dünyaya geldi. Futbol şubemizin kurucusu ve ilk santrforuydu Ahmet Şerafettin Bey. Bu özelliklerinin yanı sıra Türkiye'nin ilk uluslararası hakemi olmayı da başaran Şeref Bey, Beşiktaş'ımıza daha sonra kendi adının verileceği Şeref Bey Stadı'nı kazandıran kişiydi. Çırağan Sarayı'nın yanmadan önce bahçe olarak kullanılan alanını, futbol sahası ve stat yapılmak üzere hazineden, 100 yıllığına kulübümüz adına kiralanmasını sağlamıştı. Hüsnü Savman, Şeref Görkey, Hakkı Yeten, İmam Hayati, Eşref Bilgiç ve Mehmet Ali Tanman gibi muhteşem yetenekleri siyah-beyazlı renklere katarak Kara Kartal'ın en yükseğe uçmasına ön ayak olmuştu. Ancak yakalandığı korkunç hastalık onu aramızdan aldı. Şeref Bey, 13 Haziran 1933 tarihinde hayata gözlerini yumdu."

Kaynak: AA

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