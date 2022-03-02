Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den yatağa bağımlığı yaşayan taraftara telefon sürprizi - Haberler

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den yatağa bağımlığı yaşayan taraftara telefon sürprizi

AA, Hüseyin Ünlüsoy - Spor
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den yatağa bağımlığı yaşayan taraftara telefon sürprizi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağımlı yaşayan taraftarla telefonla görüştü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağımlı yaşayan taraftarla telefonla görüştü.

Antalya'ya giderken içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yatağa bağımlı hale gelen 36 yaşındaki Zafer Altınışık, Beşiktaş fanatikliğiyle tanınıyor.

Televizyondan takımın maçlarını hiç kaçırmayan Altınışık'ın en büyük hayali, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile telefonda görüşerek gerçeğe dönüştü.

Çebi, yakından takip ettiği Altınışık'ı stadyumda görmek istediğini bildirdi.

Altınışık ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den yatağa bağımlığı yaşayan taraftara telefon sürprizi

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Spor

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Antalya, Spor, Haberler

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