Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Dortmund maçına çılgın prim - Haberler Spor
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Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Dortmund maçına çılgın prim

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Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Dortmund maçı için kesenin ağzını açtı. Galibiyetin gelmesi halinde 14 milyon TL'lik prim dağıtılacak. Bu paranın daha da yükseltilme olduğu ihtimali belirtildi.

Beşiktaşlı idareciler, teknik ekip ve futbolcuları bu karşılaşmaya motive etmek için bu maçın kazanılması halinde Uefa'dan gelecek galibiyet priminin yarısını takıma vermeyi kararlaştırdı. Yönetim, 2.8 milyon euro (14 milyon TL) dağıtma kararı aldı.

Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Dortmund maçına çılgın prim

İHTİŞAMA GÖRE ARTABİLİR

Lige iyi başlayan futbolcuların Dortmund maçında da ihtişamlı bir galibiyet alması halinde motivasyonu yükseltme amaçlı olarak bu primin yükseltime ihtimali olduğu da belirtildi.

Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Dortmund maçına çılgın prim
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Haber: Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Dortmund maçına çılgın prim - Haberler Spor
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