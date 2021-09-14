Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Dortmund maçına çılgın prim
Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Dortmund maçı için kesenin ağzını açtı. Galibiyetin gelmesi halinde 14 milyon TL'lik prim dağıtılacak. Bu paranın daha da yükseltilme olduğu ihtimali belirtildi.
Beşiktaşlı idareciler, teknik ekip ve futbolcuları bu karşılaşmaya motive etmek için bu maçın kazanılması halinde Uefa'dan gelecek galibiyet priminin yarısını takıma vermeyi kararlaştırdı. Yönetim, 2.8 milyon euro (14 milyon TL) dağıtma kararı aldı.
İHTİŞAMA GÖRE ARTABİLİR
Lige iyi başlayan futbolcuların Dortmund maçında da ihtişamlı bir galibiyet alması halinde motivasyonu yükseltme amaçlı olarak bu primin yükseltime ihtimali olduğu da belirtildi.
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