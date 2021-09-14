Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Dortmund maçına çılgın prim

Beşiktaşlı idareciler, teknik ekip ve futbolcuları bu karşılaşmaya motive etmek için bu maçın kazanılması halinde Uefa'dan gelecek galibiyet priminin yarısını takıma vermeyi kararlaştırdı. Yönetim, 2.8 milyon euro (14 milyon TL) dağıtma kararı aldı.

İHTİŞAMA GÖRE ARTABİLİR

Lige iyi başlayan futbolcuların Dortmund maçında da ihtişamlı bir galibiyet alması halinde motivasyonu yükseltme amaçlı olarak bu primin yükseltime ihtimali olduğu da belirtildi.

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