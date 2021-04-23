Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam eden antrenman; taktik programının yer aldığı uygulamalar, çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

SİYAH-BEYAZLILARDA 6 EKSİKKayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta maç öncesinde 6 eksik isim bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic ve Cyle Larin karşılaşma kadrosunda yer alamadı. Ayrıca kart cezalısı Welinton da, yarın oynanacak karşılaşmada takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.Beşiktaş'ın Kayserispor maçının kadrosunda su isimler yer aldı: "Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Georges Nkoudou, Rachid Ghezzal."

Öte yandan siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular, antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamak için ay-yıldızlı bayrağımızla poz verdiler.


Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır
Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır
Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır
Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yılmaz Vural'dan kıyım! Erzurumspor'da 3 oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Yılmaz Vural'dan kıyım! Erzurumspor'da 3 oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet
Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ersin Tatar Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan Caner Cindoruk
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 19:57:34. #1.16#

title