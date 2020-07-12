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Beşiktaş kafilesi Malatya'ya geldi

- Beşiktaş kafilesi Malatya'ya geldi Siyah-beyazlılarda 6 isim eksik Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için hava yolu ile Malatya'ya geldi.

12.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:04

- Beşiktaş kafilesi Malatya'ya geldi

Siyah-beyazlılarda 6 isim eksik

MALATYA - Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için hava yolu ile Malatya'ya geldi.

Malatya Erhaç Havaalanına özel uçakla iniş yapan siyah-beyazlı kafile için korona virüs tedbirleri kapsamında taraftar karşılamasına izin verilmedi. Maske takan siyah-beyazlı futbolcular ve teknik ekip, oluşturulan güvenlik koridorundan geçerek otobüse bindi. Beşiktaşlılar Derneği Yönetimi tarafından, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a çiçek takdim edilirken, tecrübeli teknik adamın maske takmaması dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, daha sonra polis eskortu eşliğinde maça kadar kalınacak otele geçiş yaptı.

Siyah-beyazlı kafilede; Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Kevin Prince Boateng, Adem Ljajic, Umut Nayir ve Dorukhan Toköz yer almazken kadroda Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Mohamed Elneny, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Abdoulay Diaby yer aldı.

Beşiktaş kafilesi Malatya'ya geldi

Kaynak: İHA

Manşet

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