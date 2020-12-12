Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi

12.12.2020 18:30 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:34
Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi

BEŞİKTAŞ, yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı için uçakla Antalya'nın Gazipaşa ilçesine geldi.

BEŞİKTAŞ, yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı için uçakla Antalya'nın Gazipaşa ilçesine geldi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi Gazipaşa'ya geldi. Saat 17.15'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na inen siyah beyazlı takımı karşılamak için pandemi dönemi ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle taraftar gelemedi. Futbolcular ve teknik heyet, otobüse binip Alanya'ya hareket etti.

Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi
Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi
Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi
Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi
Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yücel BULUT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Vladimir Putin Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Çağatay Ulusoy İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Metin Oktay Ünal Karaman Halis Özkahya Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 19:40:13. #1.15#
title