Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Beşiktaş'ın yeni hocası kim oldu 2021-2022? Beşiktaş kimle anlaştı, belli oldu mu? Şenol Güneş mi?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak açıklandı mı? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu 2021-2022? Beşiktaş kimle anlaştı, belli oldu mu? Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş mi olacak? Daha önce siyah-beyazlıları 4 sezon çalıştıran ve 2 şampiyonluk kazandıran Şenol Güneş,akla gelen ilk isim. Ancak, Beşiktaş'tan ayrılıp Milli Takıma geçiş sürecinde yaşananlar ve bu sürecin şampiyonluğun kaçmasında önemli etken olduğunu düşünenlerin sayısı camiada azımsanmayacak kadar fazla. Peki, Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Beşiktaş kimle anlaştı, belli oldu mu?

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK 2021-2022?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmasına rağmen, bu sezon alınan başarısız sonuçların ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ın tek gündemi yeni teknik direktörün kim olacağı.

Daha önce siyah-beyazlıları 4 sezon çalıştıran ve 2 şampiyonluk kazandıran Şenol Güneş,akla gelen ilk isim. Ancak, Beşiktaş'tan ayrılıp Milli Takıma geçiş sürecinde yaşananlar ve bu sürecin şampiyonluğun kaçmasında önemli etken olduğunu düşünenlerin sayısı camiada azımsanmayacak kadar fazla. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Şenol Güneş ile arasının çok iyi olması ve ilk geldiği dönemde Ahmet Nur Çebi'nin ısrarıyla göreve gelmiş olması da, yeniden görüşme ve çalışma ihtimalini ilk sıralara yerleştiriyor.

Beşiktaş'ın adı geçen diğer teknik direktör adayları da çoğunlukla yabancı isimlerden belirlenecek. Genç ve başarıya aç yabancı bir teknik direktör getirmek ve yeni bir gelecek planlaması yapmak da seçenekler arasında. Bu doğrultuda Sergen Yalçın'ın sezon başında uzayan imza sürecinde gündeme gelen Andrea Pirlo, Guti ve Edin Terzic isimleri öne çıkan adaylar olarak görülüyor. Bu arada Karagümrük'ün teknik direktörü Francesco Farioli de yönetimin belirlediği kriterlere uyan bir isim olarak ön plana çıkıyor. Akla gelen diğer isimler ise Çağdaş Atan ve yine Beşiktaş'ı daha önce çalıştırmış olan Slaven Biliç.

Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör konusunda yönetim kurulu üyeleriyle konuştuktan sonra adaylar ile görüşmelere başlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ HOCASI KİM OLDU?

Henüz Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak resmi olarak açıklanmadı. Fakat en büyük adaylar arasında Şenol Güneş'in ismi geçiyor. Bazı kaynaklara göre Beşiktaş'ın büyük ihtimalle Şenol Güneş ile anlaşacağı duyuruldu. Resmi açıklama geldiğinde konumuza ekleyeceğiz.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞENOL GÜNEŞ Mİ OLACAK?

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a hareket etti. Deneyimli hocanın, Sergen Yalçın sonrası hoca arayışı devam eden Beşiktaş'ın başına geçeceği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde boyun fıtığı tedavisi olmak ve eski dostlarıyla görüşmek üzere Trabzon'a gelen A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, İstanbul'a hareket etmek üzere Trabzon Havalimanı'na geldi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN BEŞİKTAŞ'A DÖNECEĞİ İDDİA EDİLİYOR

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı yaşanıyor. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran başarılı teknik adamın yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia ediliyor.

LİSTEDE BRUNO PINHEIRO, ŞENOL GÜNEŞ VE OKAN BURUK VAR

Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından yerine gelecek teknik direktörün kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetim, takımı emanet edeceği yeni hocayı belirlemek için bugün Vodafone Park'ta toplandı. Başkan Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun Portekizli Bruno Pinheiro, Şenol Güneş ve Okan Buruk isimlerinden birinin üzerinde mutabakata varması bekleniyor.

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