Beşiktaş'ın ligde galibiyet hasreti 5 maça çıktı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanında rakibiyle 1-1 berabere kalarak son haftalardaki kötü gidişini sürdürdü.

12. dakikada Can Bozdoğan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 82. dakikada Umut Bozok'un golünü engelleyemedi ve mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

Ligde üst üste yaşadığı 4 mağlubiyetin ardından Kasımpaşa mücadelesini çıkış maçı olarak gören siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 2 puan bıraktı.

Ligde 3. beraberliğini alan Beşiktaş, puanını ise 21'e yükseltti.

Galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Ligde aldığı kötü sonuçlara Kasımpaşa karşısında da devam eden Beşiktaş, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Ligde son galibiyetini Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve GZT Giresunspor maçlarından mağlubiyetle ayrılırken, Kasımpaşa ile berabere kalarak 3 puan sevinci yaşayamadı.

Gol yeme serisi 11 maça çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 11. maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Ligin ilk 4 haftasını gol yemeyerek geçen siyah-beyazlı ekip, sonraki 11 karşılaşmada kalesinde gol gördü.

Beşiktaş söz konusu 11 maçta toplam 22 gol yedi.

Can Bozdoğan golle tanıştı

Beşiktaş'ın sezon başında Almanya'nın Schalke 04 takımından kiraladığı Can Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Siyah-beyazlı formayla ikinci kez ilk on birde sahaya çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 12. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Kasımpaşa maçıyla ligde 6 kez forma giyen Can Bozdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maçta görev yaptı.

6 maç sonra ilk golü atan takım oldu

Kasımpaşa karşısında Can Bozdoğan'ın golüyle öne geçen Beşiktaş, 6 maç sonra ilk golü atan takım oldu.

Ligde son 4 haftayı mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve GZT Giresunspor maçlarında ilk golü yiyen taraf olmuştu.

Siyah-beyazlı takımın öne geçtiği son karşılaşma ise Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren Demir Grup Sivasspor müsabakasıydı.

Takım arkadaşları Mert Günok'u unutmadı

GZT Giresunspor maçında sakatlanarak oyunu tamamlayamayan Mert Günok'u siyah-beyazlı futbolcular unutmadı.

Can Bozdoğan'ın golünün ardından yaşanan gol sevincinde takım arkadaşları, üzerinde Mert Günok'un adının yazılı olduğu formayı açarak tecrübeli kaleciyi unutmadıklarını gösterdi.

Josef de Souza ve Welinton sarı kart cezalısı

Josef de Souza ve Welinton Souza gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

Josef 43. dakikada, Welinton ise 89. dakikada sarı kart görürken, iki futbolcu da gelecek hafta oynanacak Yukatel Kayserispor maçında görev yapamayacak.

N'Koudou sahayı sedyeyle terk etti

Karşılaşmanın son anlarında sakatlanan Georges-Kevin N'Koudou bitiş düdüğünün ardından sahadan sedyeyle ayrıldı.

İlk tedavisi saha içinde yapılan siyah-beyazlı oyuncu bitiş düdüğü sonrası sağlık ekibi tarafından sedyeye alınarak sahadan çıkartıldı.