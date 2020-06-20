Denizli'de ilk 11'ler belli oldu! Golcü futbolcu kadroya geri döndü Koronavirüs arası sonrasında geçen hafta Antalyaspor 2-1 yenilerek lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor konuk oluyor. İki takımın ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş'ta cezası nedeniyle Antalyaspor maçında oynamayan Burak Yılmaz, ilk 11'de yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Siyah-beyazlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen ligin 27. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, Denizlispor'u mağlup edip moral bulma peşinde. Geçen hafta Sivasspor'a tek golle boyun eğen ev sahibi ise bu maçta alacağı puan ve puanlarla çıkışa geçmeyi hedefliyor. BEŞİKTAŞ'TA 7 FUTBOLCU KART SINIRINDA Beşiktaş'ta 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain Lens, maçta sarı kart görmeleri halinde 29. haftada İttifak Holding Konyaspor karşısında görev yapamayacak. İŞTE İKİ TAKIMIN İLK 11'İ DENİZLİSPOR: Tolgahan, Mustafa, Aissati, Oğuz, Mbamba, Sacko, Bergdich, Lopes, Olcay, Murawski, Rodallega. BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Ljajic, Lens, Nkodou, Burak.