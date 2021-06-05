Beşiktaş'ın gündemine gelen Rıza Çalımbay ile Sivasspor sözleşme tazeledi
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Beşiktaş'ın gündemine gelen Rıza Çalımbay ile Sivasspor sözleşme tazeledi

Beşiktaş'ın gündemine gelen Rıza Çalımbay ile Sivasspor sözleşme tazeledi
Haberler.com - Haberler | Spor

Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. Çalımbay, "Ben burada olduğum sürece elimden gelen gayreti göstereceğim. Avrupa kupalarında ne gerekiyorsa bu sene yapacağız" diye konuştu. Sezon başında Beşiktaş'la görüştüğü ortaya çıkan ve Sergen Yalçın'ın imza atmaması halinde adaylar arasında bulunan Çalımbay, bu sözleşme ile iddialarını sonlandırdı. Törende Sivas Valisi Salih Ayhan ve Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz da vardı.

Sivasspor , her konuda anlaşmaya vardığı teknik direktör Rıza Çalımbay ile Yeni 4 Eylül Stadı'nda sözleşme yeniledi. Bir yıllık sözleşmenin imzalandığı törene Sivas Valisi Salih Ayhan'ın yanı sıra, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yöneticiler de katıldı.

"UZUN VADELİ OLACAK"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık daha sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Geçtiğimiz sezon yapılan imza töreninde kaç yıllık sözleşme olduğu sorulduğunda 'Biz, 1'er yıl devam ediyoruz ama uzun yıllar devam etmeyi arzu ediyoruz' demiştik. Yine 1 yıllık ama uzun vadeli olacağını düşündüğümüz kontratımıza imza atıyoruz. İmza töreninden sonra yoğun bir transfer çalışmasına başlayıp ihtiyaç olan yerlere transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Her ne kadar imzaları atmasak da hocam ve ekibimiz 1 haftadır İstanbul'daki ofisimizde transfer çalışmalarına devam ediyordu. İnşallah ortaya çıkacak liste ile biz de elimizden gelen fedakarlığı yaparak arzu ettiğimiz başarılara taşlayacak" dedi.

"KUMPASIN KALDIRILMASI SEVİNDİRİCİ"

Futbolda şike kumpası davasında çıkan kararları da değerlendiren Otyakmaz, "Bizim için hatırlamak istemediğimiz bir süreç. Bir kumpasa maruz kalmıştık. Hem şahsım he de camiamız büyük sıkıntılar yaşamıştı. İtibar kaybettirici bir projeydi. Zaman içinde her şey ortaya çıktı ve dün karara bağlandı. Bu kumpası kuranlar çok ağır cezalara çaptırıldı. Sivasspor adının bu iddialardan sıyrılması ve kumpası kuranların cezalandırılıyor olması bizim adımıza sevindirici ama keşke bu tip olaylar hiç yaşanmasaydı. Türk futbolu zarar görmemiş olsaydı" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'ın gündemine gelen Rıza Çalımbay ile Sivasspor sözleşme tazeledi - Haberler Spor
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