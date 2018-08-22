Beşiktaş'ın Golcü Adayları Mario Gomez ve Gignac

Transferde hareketli saatler geçiren Beşiktaş'ta; anbean yeni gelişmeler yaşanıyor...

Liverpool'un kalecisi Loris Karius ile büyük ölçüde anlaşarak kaleci sorununu çözen Siyah-Beyazlılar, Alvaro Negredo'yu da Al Hilal kulübüne göndermeye hazırlanıyor. Vagner Love için de Göztepe ile temas halinde olan Kartal, yeni forvet transferi için de çalışmalarını sürdürüyor...

İLK HEDEF MARIO GOMEZ

Elinde 2 alternatif bulunan Beşiktaş'ın Mario Gomez ve Andre-Pierre Gignac isimleri üzerinde durduğu öğrenildi.

Transfer komitesinin büyük bir titizlikle çalışmalarını devam ettirdiği öğrenilirken Beşiktaş Başkan Fikret Orman'ın da bu çalışmaların içinde aktif bir rol oynadığı kaydedildi.

Birkaç gün içinde bu iki oyuncudan birine imza attırmayı planlayan Siyah-Beyazlılar'ın ilk hedefinin eski oyuncuları Gomez olduğu öğrenildi.