Beşiktaş'ın Ghezzal rüyası sona eriyor! Fransızlar bonservis çıtasını çok yükseltti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ın Ghezzal rüyası sona eriyor! Fransızlar bonservis çıtasını çok yükseltti

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City'den 1 yıllığına kiralayarak kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal takımdan ayrılıyor. İngiliz ekibi, Monaco'nun 15 milyon euroluk teklifini kabul etti. Siyah-beyazlıları şampiyonluk yolunda sırtlayan yıldız futbolcunun önümüzdeki sene Fransa'da top koşturması bekleniyor.

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda aslan payına sahip olan Rachid Ghezzal'in yeni adresi belli oluyor. Beşiktaş'ın kiralık olarak Leicester City'den kadrosuna kattığı yıldız futbolcu için Monaco 15 milyon euro teklif etti. Ghezzal'den para kazanmak isteyen İngiliz ekibi de bu teklife olumlu yanıt verdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

Haber Global'de yer alan habere göre oyuncudan para kazanmak isteyen Leicester City, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala, gelen 15 milyon avroluk teklifi kabul etti. Monaco ile Leicester City, oyuncunun transferi konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlarken Ghezzal'in kalbi Beşiktaş'ta. Siyah beyazlı formayla büyük çıkış yakalayan ve kariyerinin en başarılı dönemini yaşayan 28 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'la gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Oyuncudan memnun olan ve bonservisini almak isteyen Beşiktaş'ın nasıl bir teklifle İngiliz ekibinin kapısını çalacağı ise belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş'ın Ghezzal rüyası sona eriyor! Fransızlar bonservis çıtasını çok yükseltti
Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! PFDK'ya sevk edilen isimler belli oldu
Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! PFDK'ya sevk edilen isimler belli oldu
Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü böyle anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler
Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü böyle anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler
Haber Yorumları (1)
HÜSEYİN DAĞDEVİREN: Scout ekibi onun yerine aynı profilde veya ona yakın futbolcu bulur herhalde herzaman kulüplerin B planı olur.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Muharrem İnce Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Burak Sergen Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş'ın Ghezzal rüyası sona eriyor! Fransızlar bonservis çıtasını çok yükseltti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 20:35:21. #1.11#

title