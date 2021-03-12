Beşiktaş'ın, Fatih Terim Stadı'ndaki gol hasreti son buldu
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Beşiktaş'ın, Fatih Terim Stadı'ndaki gol hasreti son buldu

12.03.2021 20:00 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:19
Beşiktaş'ın, Fatih Terim Stadı'ndaki gol hasreti son buldu

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'in konuğu olan Beşiktaş, maçın ilk yarısını Larin'in ayağından bulduğu golle 1-0 önde kapadı.

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'in konuğu olan Beşiktaş, maçın ilk yarısını Larin'in ayağından bulduğu golle 1-0 önde kapadı. Böylelikle siyah-beyazlılar, 2016-2017 sezonundan sonra Fatih Terim Stadı'ndaki ilk golünü atmış oldu.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, bu zorlu mücadelenin ilk yarısında soyunma odasına 42. dakikada Larin'in attığı golle 1-0 önde gitti. Bu gol aynı zamanda Kartal'ın, 2016-2017 sezonundan sonra Fatih Terim Stadı'nda bulduğu ilk gol olma özelliğini de taşıyor.

Rakibine konuk olduğu son 3 karşılaşmayı 1-0'lık skorlarla kaybeden Beşiktaş'ın, Başakşehir'deki son golünü şu an turuncu-lacivertli formayı terleten Demba Ba kaydetmişti. Ba, 2016-2017'de Medipol Başakşehir'in 3-1 galip geldiği müsabakada 87. dakikada Aboubakar'ın asistinde ağları sarsmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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