Beşiktaş'ın 'Avans' paylaşımı yeniden gündemde! Yapılan yorumlar siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı - Haberler Spor
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Beşiktaş'ın "Avans" paylaşımı yeniden gündemde! Yapılan yorumlar siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen Beşiktaş, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından "Avans" paylaşımı yapmıştı. Siyah-beyazlılar bu paylaşımı yaptıktan sonra oynadığı 2 maçta da öne geçtikten sonra puan kaybı yaşadı. Bu duruma sosyal medyada dikkat çeken Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, siyah-beyazlı futbolseverleri kızdırdı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon ilk yenilgisini aldı. 2 hafta önce Antalyaspor'a karşı oynanan mücadelede 2 farklı mağlubiyetten gelerek 3-2 kazanan siyah-beyazlıların yaptığı, "Avans" paylaşımı yeniden gündem oldu.

Beşiktaş'ın 'Avans' paylaşımı yeniden gündemde! Yapılan paylaşımlar siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı

BEŞİKTAŞ, 2 HAFTADIR ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARI KAZANAMIYOR

Antalyaspor maçından sonra oynadığı Adana Demirspor karşılaşmasında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük skorla ayrılan Beşiktaş, bu hafta oynadığı Altay maçında da 1-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları da bu duruma dikkat çekerek sosyal medyada siyah-beyazlıların Antalya maçından sonra yaptığı "Avans" paylaşımını yeniden gündeme taşıdı. Ezeli rakip taraftarlarının yaptığı paylaşımlar siyah-beyazlı renklere gönül verenleri kızdırdı.

Beşiktaş'ın 'Avans' paylaşımı yeniden gündemde! Yapılan paylaşımlar siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı

Beşiktaş'ın 'Avans' paylaşımı yeniden gündemde! Yapılan paylaşımlar siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı

Beşiktaş'ın 'Avans' paylaşımı yeniden gündemde! Yapılan paylaşımlar siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı

Beşiktaş'ın 'Avans' paylaşımı yeniden gündemde! Yapılan paylaşımlar siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı

Beşiktaş'ın 'Avans' paylaşımı yeniden gündemde! Yapılan paylaşımlar siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı

Beşiktaş'ın
Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: Beşiktaş'ın 'Avans' paylaşımı yeniden gündemde! Yapılan yorumlar siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı - Haberler Spor
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