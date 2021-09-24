Beşiktaş'ın "Avans" paylaşımı yeniden gündemde! Yapılan yorumlar siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon ilk yenilgisini aldı. 2 hafta önce Antalyaspor'a karşı oynanan mücadelede 2 farklı mağlubiyetten gelerek 3-2 kazanan siyah-beyazlıların yaptığı, "Avans" paylaşımı yeniden gündem oldu.

BEŞİKTAŞ, 2 HAFTADIR ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARI KAZANAMIYOR

Antalyaspor maçından sonra oynadığı Adana Demirspor karşılaşmasında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük skorla ayrılan Beşiktaş, bu hafta oynadığı Altay maçında da 1-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları da bu duruma dikkat çekerek sosyal medyada siyah-beyazlıların Antalya maçından sonra yaptığı "Avans" paylaşımını yeniden gündeme taşıdı. Ezeli rakip taraftarlarının yaptığı paylaşımlar siyah-beyazlı renklere gönül verenleri kızdırdı.

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