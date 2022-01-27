Beşiktaş'ın Antalya kampı, 10 eksikle başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ, Antalya'da lig hazırlıklarına 10 eksikle başladı. Siyah beyazlı ekip, hazırlıkların ikinci çalışmasını, akşam saatlerinde yapacak.

Beşiktaş, FIFA'nın milli maç takvimi nedeniyle lige verilen arada, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, sabah saatlerinde Belek turizm merkezinde bulunan tesislerde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda kaleciler, kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı. Teknik direktör Karaveli, kampa getirilen genç oyuncularla yakından ilgilenirken, zaman zaman çalışmayı durdurarak ne yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Antrenmanın sonunda Güven Yalçın, Kenan Karaman ve Batshuayi, teknik direktör Önder Karaveli eşliğinde şut çalışması yaptı.

Siyah beyazlılar, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacak.