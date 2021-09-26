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Beşiktaş, Hollanda'ya gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş, Hollanda'ya gitti

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu ikinci maçında 28 Eylül Salı günü saat 19.45'te Johan Cruyff Arena'da Ajax ile oynayacağı maç için Hollanda'ya gitti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu ikinci maçında 28 Eylül Salı günü saat 19.45'te Johan Cruyff Arena'da Ajax ile oynayacağı maç için Hollanda'ya gitti.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Ajax müsabakası için bu akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Hollanda'nın Amsterdam kentine uçtu. İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül, takımla birlikte Hollanda'ya gitti.

Siyah-beyazlılar, yarın (27 Eylül) TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Johan Cruyff Arena'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı çalışmayla Ajax maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi TSİ 19.00'da düzenleyeceği basın toplantısında Ajax maçı hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ajax maçı kamp kadrosuna 17 futbolcumuzu dahil etti:

Ersin Destanoğlu

Mert Günok

Valentin Rosier

Rıdvan Yılmaz

Josef de Souza

Salih Uçan

Michy Batshuayi

Oğuzhan Özyakup

Gökhan Töre

Can Bozdoğan

Fabrice Nsakala

Kenan Karaman

Serdar Saatçı

Berkay Vardar

Demir Ege Tıknaz

Emirhan Delibaş

Umut Meraş - İSTANBUL

Beşiktaş, Hollanda'ya gitti

Beşiktaş, Hollanda'ya gitti

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