Beşiktaş gerçeği öğrenince hemen vazgeçti! Boupendza transferi suya düştü

Geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan ve sezon başında Hatayspor'dan 4.25 milyon euro bedelle Al-Arabi'ye transfer olan Aaron Boupendza, Katar'da aradığını bulamadı. Süper Lig'e geri dönmek istediğini her fırsatta vurgulayan Gabonlu yıldız, Beşiktaş'la anlaşma aşamasındayken transfer suya düştü.

BOUPENDZA TRANSFERİ RAFA KALKTI

Ajansspor'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi, Aaron Boupendza için kapsamlı bir araştırma yaparken oyuncunun saha dışında disiplin sorunları yaşadığını öğrendi. Bu gelişmenin ardından Boupendza'dan bir anda vazgeçen Beşiktaş, Gabonlu golcünün transferini rafa kaldırdı. Al-Arabi formasıyla bu sezon 17 maçta 8 gol, 3 asistle oynayan Aaron Boupendza, 2020-21 sezonunda Hatayspor ile Süper Lig'de 22 gol atmış ve gol krallığı yaşamıştı. Katar ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Gabonlunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

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