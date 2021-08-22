Beşiktaş, Gaziantep'te galibiyete hasret
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Beşiktaş, Gaziantep'te galibiyete hasret

Beşiktaş, Gaziantep'te galibiyete hasret
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda yaptığı 3. maçtan da galibiyet elde edemedi.

Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda yaptığı 3. maçtan da galibiyet elde edemedi.

Sezonun ilk haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla geçen Beşiktaş, ikinci haftada deplasmanda Gaziantep ile yaptığı maçta golsüz berabere kaldı.

Beşiktaş böylelikle Gaziantep'teki galibiyet hasretini de sürdürdü. Kırmızı-siyahlı ekiple daha önce deplasmanda iki kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçlarda da gülen taraf olamamıştı.

2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, bu hafta da Gaziantep 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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