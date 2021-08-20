Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'e 3-0'lık Çaykur Rizespor maçıyla başlayan son şampiyon Beşiktaş, cumartesi günü oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Transfer görüşmeleri için izin alan ve Çaykur Rizespor ile anlaşma sağlayan Tyler Boyd'un yanı sıra, Ümraniyespor'a kiralık olarak gitmesi planlanan Kartal Kayra Yılmaz antrenmanda yer almadı. Isınma hareketleri ve düz koşuyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenman, daha sonra taktik idmanla devam etti. Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek olan Beşiktaş, ardından maç için Gaziantep'e hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
Beşiktaş'ın dünyaca ünlü golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
Beşiktaş, İtalyan yıldız Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı
Beşiktaş, İtalyan yıldız Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda St. Pölten'e 7-0 yenildi
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda St. Pölten'e 7-0 yenildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ece Üner Hande Yener Haluk Levent
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 01:14:19. #1.16#

title