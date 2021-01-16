Beşiktaş, forvet transferinde rotayı Almanya'ya çevirdi

Mario Mandzukic transferinde beklediğini bulamayan Beşiktaş, Almanya'ya çıkarma yapacak. Transfer Komitesi Başkanı Erdal Torunoğulları, Almanya'ya giderek transfer için resmi temaslara başlayacak. Torunoğulları, ilk adımı Kenan Karaman için Düsseldorf ile görüşerek atacak. Köln'den Salih Özcan ve Schalke'den Ahmed Kutucu da listede bulunuyor.