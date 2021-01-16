Beşiktaş, forvet transferinde rotayı Almanya'ya çevirdi
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Beşiktaş, forvet transferinde rotayı Almanya'ya çevirdi

16.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:48

Mario Mandzukic transferinde beklediğini bulamayan Beşiktaş, Almanya'ya çıkarma yapacak. Transfer Komitesi Başkanı Erdal Torunoğulları, Almanya'ya giderek transfer için resmi temaslara başlayacak. Torunoğulları, ilk adımı Kenan Karaman için Düsseldorf ile görüşerek atacak. Köln'den Salih Özcan ve Schalke'den Ahmed Kutucu da listede bulunuyor.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Forvet bölgesine takviye yapmayı planlayan siyah beyazlılarda Transfer Komitesi Başkanı Erdal Torunoğulları, Almanya'ya giderek resmi temaslarda bulunacak.

Hırvat golcü Mario Mandzukic transferinin çıkmaya girmesiyle Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman için nabız yoklayacak. Siyah beyazlı yönetim, kulübünün istediği 650 bin euroyu aşağı çekmek istiyor.

KENAN'IN DIŞINDA 2 GURBETÇİ DAHA LİSTEDE

Beşiktaş, Kenan Karaman'ın dışında Schalke 04'ün 20 yaşındaki futbolcusu Ahmed Kutucu ve Köln'de oynayan Salih Özcan'la da ilgilniyor.

Beşiktaş, forvet transferinde rotayı Almanya'ya çevirdi
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