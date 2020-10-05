Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Serdar Aziz'le prensip anlaşmasına vardı
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Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Serdar Aziz'le prensip anlaşmasına vardı

05.10.2020 10:28 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:35

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Serdar Aziz için kulübü Fenerbahçe ile görüştü. Serdar, Fenerbahçe'den alacaklarını alırsa Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Transferde gelenler olduğu kadar birçok isimle de yollarını ayıran Fenerbahçe'de son maçta kadroya bile alınmayan Serdar Aziz de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray ile alacakları karşılığında sözleşmesini feshedip Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz'in ezeli rakip Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'LA FENERBAHÇE GÖRÜŞTÜ GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin geniş kadroda düşünmediğini Serdar Aziz'e iletmesinden sonra siyah-beyazlı yöneticiler Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldi ve transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Beşiktaşlı yöneticiler Serdar Aziz için bonservis bedeli ödemek istemediğini, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den alacaklarının yarısını karşılığında transferi gerçekleştirmek istediklerini ilettiler.

ANLAŞMA SAĞLANIRSA 3 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Serdar'ın sarı-lacivertli ekip ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Serdar Aziz de sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istiyor. 29 yaşındaki savunma oyuncusu eğer Fenerbahçe ile arasındaki alacak sorununu çözerse Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Serdar Aziz bu sezon Fenerbahçe ile sadece 1 maçta forma giyerken geçen sezon 23 maçta forma giymiş 4 gole imza atmıştı.

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Serdar Aziz'le prensip anlaşmasına vardı
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