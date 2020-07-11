Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gündemindeki Juan Jesus ile ilgileniyor Hırvat stoper Domagoj Vida'yı yüksek maliyeti nedeniyle takımda düşünmeyen Beşiktaş Yönetimi, rotayı Roma'nın Brezilyalı defans oyuncusu Juan Jesus'a çevirdi. Jesus, Fenerbahçe'nin gündeminde de yer alıyor.

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlılar son olarak takıma kaliteli ama maliyeti düşük bir stoper almak için harekete geçti.

Senelik 3.5 milyon euro kazanan ve önceki gün kulübe alacakları nedeniyle ihtarname gönderen Vida'yı artık gözden çıkartan (Kasımpaşa maçında yedek kulübesine çekildi) siyah-beyazlılar, bir süre önce F.Bahçe'nin takibine giren Juan Jesus'un peşine düştü. Vida'dan yüksek maliyeti, Ruiz'den ise beklentilerin altında kalması nedeniyle kurtulmak isteyen siyah-beyazlılar önümüzdeki sezon iki stoper alacak. Jesus'un maliyet bakımından Vida'nın neredeyse yarı fiyatında olması Beşiktaş yönetimini cezbeden en nemli nokta oldu. 29 yaşındaki Jesus'un, Sergen Yalçın'ın listesinde olmadığı, ancak menajerlerin sunduğu mali şartları gören başarılı hocanın transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

KARİYERİNDE 259 MAÇA ÇIKTI

Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 259 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı stoper Jesus, bu periyotta 2 gol attı, 4 de asist yaptı. 6 gole direkt katkı sağlayan Juan Jesus, bu uzun dönem içerisinde sadece 1 kez direkt kırmızı, 1 kez de ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

(Kaynak: Fotomaç)