Beşiktaş, eski oyuncusu Vincent Aboubakar ile görüştü Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski oyuncusu Vincent Aboubakar ile görüştü. Siyah beyazlılarda transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, 4 isimle temasta olduklarını ve en doğru kararı vermek için çaba harcadıklarını söyledi.

Beşiktaş'ta şu ana kadar 6 transfer netleşirken, henüz forvet bölgesi için imza atan bir isim olmadı. Siyah beyazlıların transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ilgilendikleri 4 ismi açıkladı ve eski oyuncuları Vincent Aboubakar ile görüştüklerini de ifade etti.

"RENCİDE ETMEK İSTEMİYORUZ"

NTV'ye konuşan Erdal Torunoğulları, Kamerunlu futbolcunun sağlık raporlarına göre karar vereceklerini söyleyip "Aboubakar Porto'dan bedelsiz ayrılabilir. Kendisi ile görüştük. Eğer Aboubakar'da karar kılarsak, her futbolcu için uyguladığımız sağlık kontrollerinden geçecek. Aboubakar'a sakatlığı devam ediyor gibi davranıp onu rencide etmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

19 GOL ATMIŞTI

Yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle son 2 sezonda 21 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 6 gol attı. Beşiktaş'ta forma giydiği ve şampiyonluk yaşadığı 2016-2017 sezonunda siyah beyazlı formayı 38 kez giyen Aboubakar 19 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.