Beşiktaş, eski futbolcusu Dusco Tosic'i gündemine aldı Savunmaya takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme eski futbolcu Dusko Tosic geldi. Çin'de sözleşmesi sona erecek olan futbolcu, tekrar Beşiktaş'a döneceği konuşuluyor.

Beşiktaş'ta Dusko Tosic sürprizi yaşanıyor. Sırp futbolcunun Çin kariyerini sonlandırıp Beşiktaş'a gelmesi gündemde.

Stoper bölgesine transfer isteyen Beşiktaş'a Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF forması giyen eski oyuncusu Dusko Tosic'in de önerildiği belirtildi.

2 YIL ÖNCE ÇİN'E GİTMİŞTİ

35 yaşındaki Sırp futbolcunun Çin takımıyla olan sözleşmesi Aralık ayında sona erecek. Tosic, bu sezon Guangzhou RF formasıyla 3 maça çıkmıştı. Siyah beyazlılara 2015'te gelen tecrübeli futbolcu, 2018 yılında 4,5 milyon euroya Beşiktaş'tan Çin'in yolunu tutmuştu.

(Kaynak: Sporx)