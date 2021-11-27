Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı'nın rakibi SKA Minsk

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında yarın Belarus temsilcisi SKA Minsk'i konuk edecek.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 18.00'de başlayacak.

Organizasyona 2. turdan başlayan siyah-beyazlı takım, 2 maç sonunda İsrail temsilcisi Holon Yuvalim'i geçerek tur atladı. Beşiktaş, üçüncü turda ise Belarus temsilcisiyle eşleşti.

İlk maçı yarın yapacak siyah-beyazlılar, karşılaşmanın rövanşına ise 5 Aralık Pazar günü deplasmanda çıkacak. İki maç sonunda tur atlayan takım, yoluna son 16 turunda devam edecek.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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