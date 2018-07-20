Beşiktaş, Dünyada Kadın CS:GO Takımı Kuran İlk Takım Oldu

Beşiktaş eSports, dünyada kadın CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) takımı kuran ilk spor kulübü oldu. Beşiktaş, CS:GO Female arenasında kendilerini temsil edecek 5 oyuncuyu resmen kadrosuna kattı. RES Gaming Kadın CS:GO kadrosunun büyük bir bölümü daha önce Dynasty Gaming takımı altında mücadele ediyordu. Beşiktaş böylece Türkiye'de CS:GO takımı kuran ilk spor kulübü olurken, dünya çapında kadın CS:GO takımı kuran ilk spor kulübü unvanının da sahibi oldu.

TAKIMDA YER ALAN OYUNCULAR; İSVEÇ, HOLLANDA VE RUSYA DOĞUMLU

Beşiktaş'ın CS:GO takımı, İsveç, Hollanda ve Rusya doğumlu oyunculardan kurulu. Takımda Zainab 'zAAz' Turkie, Julia 'Juliano' Kiran, Petra 'Petra' Stroker, Anastasia 'Kr4sylya' Khlobystina ve Ksenia 'Vilga' Kluenkova isimli oyuncular yer alıyor.

İŞTE BEŞİKTAŞ RESMİ SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Geleneksel sporun yanı sıra elektronik sporlarda da ilklerin öncüsü olan Beşiktaşımız, Türkiye'de CS:GO sahnesine adım atan ilk spor kulübü oldu.

Beşiktaşımız aynı zamanda bu hamlesiyle dünya çapında kadın CS:GO takımı kuran ilk spor kulübü unvanının da sahibi oldu.

Kulübümüz, dünyanın en iyi kadın CS:GO takımları arasında gösterilen RES Gaming'in kadrosunu bünyesine kattı. Daha önce Dynasty Gaming organizasyonu ile katıldıkları altı büyük turnuvanın dördünü kazanmayı başaran kuvvetli ekip, rotasını RES Gaming'e çevirmişti. Takım, Kopenhag ve Katoviçe'de düzenlenen iki büyük turnuvada ikinci ve üçüncü olarak RES Gaming çatısı altında da parlamaya devam etti. Kulübümüz uzun süredir bir arada oynayan tecrübeli kadronun tamamını transfer ederek CS:GO sahnesine güçlü bir giriş yapmış oldu.

İsveç, Hollanda ve Rusya doğumlu oyunculardan kurulu Beşiktaş Kadın CS:GO Takımı, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. 21-22 Temmuz tarihlerinde Avrupa'nın en prestijli festivallerinden Girl Gamer'da mücadele edecek siyah-beyazlıların rakipleri Team Singularity, Team Dignitas ve eParadise olacak.

Yeni sezonda uluslararası turnuvalarda boy gösterecek Beşiktaş Esports Kadın CS:GO takımı kadrosu şöyle;

Zainab 'zAAz' Turkie

Julia 'Juliano' Kiran

Petra 'Petra' Stroker

Anastasia 'Kr4sylya' Khlobystina

Ksenia 'Vilga' Kluenkova"