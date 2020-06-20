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Beşiktaş, Denizli'de 3 eksikle telafi peşinde! 7 isim ceza sınırında, galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandırDENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞSalgın arası sonrası ilk maçta, Sivas deplasmanında 1-0 mağlup olan Denizlispor, savunmanın önemli isimlerinden Zeki Yavru'yu da kaybetti.

Beşiktaş, Denizli'de 3 eksikle telafi peşinde! 7 isim ceza sınırında, galibiyetlerine iddaa'da...
20.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:37

Bu bir ilandır

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ

Salgın arası sonrası ilk maçta, Sivas deplasmanında 1-0 mağlup olan Denizlispor, savunmanın önemli isimlerinden Zeki Yavru'yu da kaybetti. İlk 27 haftanın 22'sinde ilk 11'de görev yapan sağ bek, kırmızı kart cezalısı olduğu için Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Zeki Yavru dışında sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi de maç kadrosunda olmayacak.

Beşiktaş ise salgın arasından sonra ilk maçında, evinde Antalyaspor'a 2-1 kaybetti. Maçtan sonra Domagoj Vida'nın sakatlığı açıklandı, Denizli yolculuğu öncesi ise Kevin-Prince Boateng'in sakatlık haberiyle siyah-beyazlı taraftarlar bir şok daha yaşadı.

Bu iki ismin dışında Dorukhan Toköz de sakatlığını tam olarak atlatmadığı için kafileye dahil edilmedi. Beşiktaş cephesi için iyi haber, geçen hafta cezalı olan Burak Yılmaz'ın ilk 11'e dönecek olması... 

Bu arada tam 7 isim de Konyaspor maçı öncesi ceza sınırında! Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain Lens; Denizlispor'a karşı sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Konyaspor karşısında görev yapamayacak.

Denizlispor, salgın öncesinde, göreve Bülent Uygun geldikten sonra evinde oynadığı 2 maçı da kazanmıştı.

Beşiktaş ve Denizlispor, bu sezon öne geçtiği maçlarında en az puan kaybeden iki takım! Beşiktaş deplasmanda 5 kez öne geçti ve 15 puan aldı, Denizlispor ise iç sahada 4 kez öne geçti ve 12 puan almasını bildi...

%59'luk kesim evinde Antalyaspor'a kaybeden Beşiktaş'ın, Denizlispor karşısında bunu telafi edebileceğini düşünüyor...

Beşiktaş, yardım kampanyasını tanıttı! Bırakmam Seni...

Kaynak: Hürriyet

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