Beşiktaş, Newcastle forması giyen sağ bek DeAndre Yedlin ile ilgileniyor
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Beşiktaş, Newcastle forması giyen sağ bek DeAndre Yedlin ile ilgileniyor

Gökhan Töre'yi kadrosuna katarak kanat transferini çözen Beşiktaş, sağ bek için girişimlerini hızlandırdı. Siyah beyazlılar, Premier Lig ekibi Newcastle United'da oynayan DeAndre Yedlin'i gündemine aldı.

19.09.2020 11:25 | Son Güncelleme: 19.09.2020 12:20

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak eski yıldızı Gökhan Töre'yi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, sağ bek ve forvet transferiyle kadrosunu tamamlayacak. Bu 2 mevki için görüşmelerini yürüten yönetimin gündemine, Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin girdi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

27 yaşındaki sağ bek oyuncusunun takımıyla 1 yıllık kontratı bulunuyor ancak son dönemde forma şansı bulamayan Yedlin, takımdan ayrılmak istiyor.

BOYD'UN ARKADAŞI

Tyler Boyd'un milli takımdan da arkadaşı olan Yedlin için girişimlerine başlayan Beşiktaş, bu transferi ücret ödemeden tamamlamak istiyor. Yedlin'in Newcastle'den bonservisini alması durumunda, siyah beyazlı idareciler bu oyuncu için girişimlerini hızlandıracak.

SEATTLE DA DEVREDE

Yedlin'le ilgilenen bir diğer kulübün ise ABD ekiplerinden Seattle Sounders olduğu aktarıldı.

Beşiktaş, Newcastle forması giyen sağ bek DeAndre Yedlin ile ilgileniyor

Kaynak: İHA

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