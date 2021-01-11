Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 2. kez koronavirüsü yendi

Koronavirüse ikinci kez yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin testi negatife döndü. Kulüpten yapılan açıklamada Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da virüsü yendiği duyuruldu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez korona virüsü yendi. Öte yandan tedavi gören Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da koronavirüsü atlattı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Covid-19 teşhisiyle bir süredir tedavi görmekte olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ'ın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır. Öte yandan, Futbol A Takımımızın teknik heyeti, sporcuları ve idari personeline bugün Covid-19 PCR tarama testi uygulanmış ve test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmamıştır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı