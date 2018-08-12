Beşiktaş, Cezayirli Yıldız Ryad Boudebouz'u Kadrosuna Katmak İçin Atağa Kalktı

İki sezondur kiralık olarak forma giyen Talisca ile yollarını ayıran Beşiktaş, 10 numara pozisyonu için Real Betis'in Cezayirli yıldızı Ryad Boudebouz'u transfer etmek istiyor.

BeIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in Cezayirli yıldızı Ryad Boudebouz için teklif sundu.

TRANSFER ŞİMDİLİK TIKANMIŞ DURUMDA

28 yaşındaki orta saha oyuncusu için İspanyol kulübünün 15 milyon Euro bonservis bedelinde diretmesi üzerine transferin şimdilik tıkandı.

Yeşil beyazlılar'ın geçtiğimiz yaz döneminde Fransa Lig 1 ekibi Montpellier'den 7 milyon Euro bonservis karşılığında transfer ettiği Ryad Boudebouz, La Liga'da geçen sezon 27 maça çıkarken, 2 gol attı, 3 de asist yaptı. Kanatlarda da görev alan yetenekli futbolcu, kariyerinde 355 maçta görev aldı. 53 kez ağları sarsıp 57 golün hazırlayıcısı oldu.