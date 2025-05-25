Beşiktaş Ç.Rizespor maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Ç.Rizespor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Beşiktaş Ç.Rizespor maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Eyüpsporle Süper Lig maçı oynayacak. Beşiktaş'ın Ç.Rizespor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Beşiktaş'ın Ç.Rizespor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Beşiktaş Ç.Rizespor maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

BEŞİKTAŞ Ç.RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Ç.Rizespor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Ç.Rizespor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Beşiktaş Ç.Rizespor maçını şifresiz izleyebilecekler.

BEŞİKTAŞ Ç.RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Ç.Rizespor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ Ç.RİZESPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş:



Ç.Rizespor

:Beşiktaş Ç.Rizespor MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ç.Rizespor ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.