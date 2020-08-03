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Beşiktaş Burak Yılmaz'ın boşluğunu Nenad Lukic ya da Teemu Pukki ile dolduracak

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, alacaklarına karşılık bonservisini alarak Lille'in yolunu tuttu. Siyah-beyazlılar tecrübeli golcünün boşluğunu doldurmak için harekete geçerken, Nenad Lukic ve Teemu Pukki'yi transfer listesine dahil etti.

03.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:53

Beşiktaş yönetimi, geçen sezonun en skorer ismi olan Burak Yılmaz'ın boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Lille'e giden milli forvetin yerine iki yeni adayı transfer listesine dahil etti.

Bu isimlerden ilki Sırbistan Ligi gol kralı Nenad Lukic... Sırp ekibi TSC'nin ilk 4 içine girerek tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarına katılmasını sağlayan 27 yaşındaki golcü, Burak Yılmaz'a benzer özellikleri sayesinde Sergen Yalçın'ın dikkatini çekti.

500 BİN EURO'YA BİTEBİLİR

Kardeşi Gürsoy'un uzun süredir izlediği Lukic'in takımında yıllık 120 bin euroya oynaması ve 300-400 bin euro bandından bir teklife 'evet' deme ihtimalinin yüksek olması Beşiktaş yönetiminin ilgisini çekti.

Ayrıca kulübün tarihinde herhangi bir oyuncunun bonservis bedeli kazanarak satılmamasının da Beşiktaş'ın avantajı olacağı belirtildi. 16 golle Sırbistan Ligi'nde gol kralı olan Lukic için 500 bin euro civarında bir bonservis bedelinin yeterli olabileceği konuşmaları yapıldı.

PUKKI TRANSFERİNDE EN BÜYÜK AVANTAJ BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş yönetimi ayrıca bu sezon Premier Lig'e veda eden İngiltere Ligi ekiplerinden Norwich City forması giyen Teemu Pukki'yi transfer listesine dahil etti.

İngizli basınında yer alan habere göre; Finli forvetin takımımın küme düşmesi sonrası takımdan ayrılacağı belirtildi. Haberde, oyuncuya Burnley ve Beşiktaş'ın talip olduğu kaydedildi. Sözleşmesi 2022'ye kadar devam eden Pukki; bu sezon 38 maçta 11 gol ve 2 asist kaydetti. Haberde Beşiktaş'ın bu transferde şansının en yüksek takım olduğu oranlarla gösterildi.

(Sabah)

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın boşluğunu Nenad Lukic ya da Teemu Pukki ile dolduracak

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