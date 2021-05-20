Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Aboubakar'a veda gibi sözler
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Aboubakar'a veda gibi sözler

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'ı geleceğiyle ilgili konuştu. Aboubakar'ı zamanında çok sevdiği belirten Başkan Çebi, yeni sözleşme için Beşiktaş'ın verdiklerinden verebileceklerinden daha fazlasını kimseye veremeyeceğini söyledi. Ghezzal için ise Başkan Çebi, " Sözleşmesi bizde bitti. Kulüpleriyle görüşeceğiz. Bizde bütçe neyse odur. Enseyi karartmamak lazım" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında açıklamalarda bulundu.

Vincent Aboubakar'ı daha önceden çok sevdiğini belirten Başkan Çebi, "Porto'da istediğini bulamamış, ağır bir sakatlık geçirmiş, sağlık raporu da alamıyor. Ben çok seviyordum onu zamanında. Çok kibar, çok naif bir çocuk. Sakatlık yeniden nüksederse, kulübü güvenlik alana taşıyacak bir sözleşme yapıldı. Mevcut sakatlığından ötürü bir şey olduğunda Beşiktaş'ın ağır yük taşımaması durumunda bir uzlaşı var. Sağ olsun Aboubakar da kabul etti bunu. Başkası olsa etmeyebilirdi. Hem Beşiktaş'ı sıkıntıya sokmadık. Hem onu kazandık, hem Beşiktaş kazandı" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'I RİSKE ATAMAM"

Aboubakar'ın Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili konuşan Başkan Çebi, "Kafamda tek net olan şey şu. Beşiktaş'ı riske atamam. Beşiktaş'ın verdiklerinden verebileceklerinden daha fazlasını kimseye veremem. Çünkü futbolcunun maaşlarını ödeyemiyorsanız o futbolcu zaten oynamıyor. Ve ödemediğiniz paraların faiziyle sizden alıyor. O zaman ne fayda sağladık. Kulübü biraz korumak zorundayız, beno çerçevede gidiyorum" ifadelerini kullandı.

GHEZZAL'IN GELECEĞİ

Ghezzal'ın Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıyla ilgili gelen soruya Başkan Çebi, yüksek kontratlara imza atmayacağını söyledi. Çebi, "Evi Monaco'da gidecek tabii. Sözleşmesi bizde bitti. Tekrar yenilemek görüşmeler yeniden başlayacak. Hepsiyle görüştüm. Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Ama kulüpleriyle görüşeceğiz. Bizde bütçe neyse odur. Onun içerisinde bu çocuğa ikna yolu bulacağız. Paramız yetmediği için alamadığımız birçok futbolcunun yerine geldi Raşit Ghezzal. Enseyi karartmamak lazım" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Aboubakar'a veda gibi sözler
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Servet Uzun
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