Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Çok net söylüyorum, şampiyon biziz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivas maçının ardından "Şampiyon biziz" diyen Teknik Direktör Sergen Yalçın gibi aynı sözleri kullandı. Çebi, "İmtina ediyordum ama artık çok net konuşuyorum, şampiyon biziz. Bunu söylemekte artık herhangi bir çekince görmüyorum" diye konuştu.

Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı şampiyonluk hakkında ilk kez bu kadar iddialı konuştu. Ahmet Nur Çebi, "Çok net konuşuyorum şampiyon biziz" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

İşte Çebi'nin o sözleri:

"ERKEN HAVAYA GİRMEDİK"

"Takımın erken şampiyonluk havasına girdiğini düşünmüyorum. Biz öndeyken rakiplerimize saygı gereği şampiyonluk söylemlerinde bulunmadık ama artık söylüyorum şampiyon biziz. Futbolcularımızın da bunu söylemesinde sakınca görmüyorum

"DİLLERİ VARMIYOR"

3 puan önde başka takım olsa şampiyon ilan etmişlerdi. Biz 3 puan öndeyiz, şampiyon demeye diller varmıyor. 6 hafta sonra bunu söyletmeyi biliriz.

"ERKEN DE OLABİLİR"

Şampiyonluğumuzu erken de ilan edebiliriz. Erken ya da geç fark etmez. Geç olsun ama temiz olsun. Bizim için fark etmez. Bizi favori görmeyen yorumcular var, bizi bir türlü ilan edemediler.

Şu an dört büyüklerden sadece Beşiktaş kupada oynayacak. Bu, başarılı olduğumuzun ikinci ispatı."