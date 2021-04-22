Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Çok net söylüyorum, şampiyon biziz
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Çok net söylüyorum, şampiyon biziz

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivas maçının ardından "Şampiyon biziz" diyen Teknik Direktör Sergen Yalçın gibi aynı sözleri kullandı. Çebi, "İmtina ediyordum ama artık çok net konuşuyorum, şampiyon biziz. Bunu söylemekte artık herhangi bir çekince görmüyorum" diye konuştu.

Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı şampiyonluk hakkında ilk kez bu kadar iddialı konuştu. Ahmet Nur Çebi, "Çok net konuşuyorum şampiyon biziz" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

İşte Çebi'nin o sözleri:

"ERKEN HAVAYA GİRMEDİK"

"Takımın erken şampiyonluk havasına girdiğini düşünmüyorum. Biz öndeyken rakiplerimize saygı gereği şampiyonluk söylemlerinde bulunmadık ama artık söylüyorum şampiyon biziz. Futbolcularımızın da bunu söylemesinde sakınca görmüyorum

"DİLLERİ VARMIYOR"

3 puan önde başka takım olsa şampiyon ilan etmişlerdi. Biz 3 puan öndeyiz, şampiyon demeye diller varmıyor. 6 hafta sonra bunu söyletmeyi biliriz.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Çok net söylüyorum, şampiyon biziz

"ERKEN DE OLABİLİR"

Şampiyonluğumuzu erken de ilan edebiliriz. Erken ya da geç fark etmez. Geç olsun ama temiz olsun. Bizim için fark etmez. Bizi favori görmeyen yorumcular var, bizi bir türlü ilan edemediler.

"SADECE BEŞİKTAŞ VAR"

Şu an dört büyüklerden sadece Beşiktaş kupada oynayacak. Bu, başarılı olduğumuzun ikinci ispatı."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Çok net söylüyorum, şampiyon biziz
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Haber Yorumları (1)
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : Herhalde Hakemleri Rakip topçuları ve rakip hocaları ayartarak olursun tabi
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