Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Cumhurbaşkanımıza başarı sözü verdim
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Cumhurbaşkanımıza başarı sözü verdim

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Cumhurbaşkanımıza başarı sözü verdim
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, çifte kupa şampiyonluğunda yönetimin katkılarından ve önümüzdeki sezon hedeflenen başarılar hakkında konuştu. Başkan Çebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu da anlattı. Çebi, "Tüm sözlerimi harfiyen yerine getirdim. Gününde maaş veren bir kurum olduk. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabiliriz. Cumhurbaşkanımıza da söz verdim. Ülkenin puana ihtiyacı var" dedi.

Siyah-Beyazlılar'da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleniyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, çifte kupanın arka planında yönetimin verdiği katkılar, ekonomik sorunlara üretilen çözümler ve hedeflenen başarı rotası hakkında konuştu.

"YÖNETİCİ ARKADAŞLARIMI ELEŞTİRİYORLAR"

Yönetimin ve kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Çebi, "Tüm sözlerimi harfiyen yerine getirdim. Yapamayacağım hiçbir sözü vermedim. Gününde maaş veren bir kurum olduk. Beşiktaş'tan kimsenin bir kuruş alacağı yok. Yönetici arkadaşlarım da eleştiriliyorlar ama çok katkı verdiler" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZA SÖZ VERDİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmasındaki diyaloğu anlatan Başkan Çebi, "Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabiliriz. Cumhurbaşkanımıza söz verdim. Ülkenin puana ihtiyacı var. Seneye maalesef bunun acısını çekeceğiz. Beşiktaş olarak Avrupa'daki maçlarda başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Cumhurbaşkanımıza başarı sözü verdim - Haberler Spor
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