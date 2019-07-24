Beşiktaş Avusturya'ya ulaştı

Beşiktaş, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya'ya gitti. Siyah-beyazlı taraftarlar, kafileyi Salzburg Havalimanı'nda tezahüratlarla karşıladı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Salzburg'a uçtu ve 2.5 saat süren yolculuğun ardından Salzburg Havalimanı'na ulaştı. Havalimanında taraftarlar tarafından tezahüratlarla karşılanan siyah-beyazlılar, daha sonra karayoluyla konaklayacağı otele gitti.

Yönetim kurulu üyesi Umut Güner ve Ahmet Kavalcı, takımla birlikte kafilede yer aldı.

Beşiktaş, 4 Ağustos Pazar gününe kadar Avusturya Saalfelden Gut Brandlhof Hotel'de kamp yapacak.

Kara Kartal'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı şöyle:

27 Temmuz Cumartesi

18.00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

19.00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

19.00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg)

4 Ağustos Pazar

18.00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg) - İSTANBUL

Kaynak: İHA