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0 puanlı Beşiktaş'ın Avrupa'da şansı kaldı mı? İşte o sorunun cevabı

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Beşiktaş, grubun dördüncü maçında Sporting'e 4-0 kaybetti, Şampiyonlar Ligi defterini kapattı. Ancak Avrupa Ligi ihtimali devam ediyor. Kartal'ın grupta 2 maçı daha var. Dortmund önümüzdeki maçı kaybederse her şey değişebilir.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu. Siyah-Beyazlı temsilcimiz grupta puansız. Attığı gol 2, yediği gol ise 12. Averaj anlamında da bir hayli sıkıntılı durumda. Ancak Avrupa Ligi ihtimali devam ediyor.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne gidebilir mi? Temsilcimizin bir şansı daha var

KARNE NASIL?

Beşiktaş grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup oldu. Kartal, 4. maçında ise Portekiz ekibine 4-0 kaybetti ve 4'te 0 yaptı. Puansız son sırada kalan Siyah Beyazlılar, 24 Kasım'da Ajax'ı konuk edecek, 7 Aralık'ta son maçında Dortmund ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

RAKİP DORTMUND

Ajax'a mağlup olan Dortmund'un 6 puanı var. Beşiktaş son 2 maçını kazanırsa, son sınavı Dortmund'la deplasmanda. Ajax'ı yenerse İkili averaja götürme fırsatı bulacak. Bu durumda Dortmund'un haftaya Sporting'e yenilmesi gerekiyor. Kartal da son hafta Alman devini en az 2 farklı mağlup ederse Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

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Yorumlar (3)
vedat cici :hahahhahaha çok güldüm 8taş kalan 2 maçıda kaybeder sergen bahisten parayı koyar :)
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serdaro:Annanemin sakalları olacak da biz de ona dede diyeceğiz.
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Murat ÖREN:Şakamı bu ?
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