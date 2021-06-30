Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Diego Costa ile görüşüyoruz

Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Alex Teixeira ve Fernando, Beşiktaş'ta oynayabilecek seviyede" derken "Diego Costa ile görüşüyoruz, şartlarımıza uyarsa transfer etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, TRT Spor'da siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. İsim isim transferlerde son durumları söyleyen Kocadağ, Salih Uçan'ın da pazartesi günü kampa katılacağını söyledi.

Emre Kocadağ'ın açıklamaları şöyle:

"BİZ ONU ÇOK SEVİYORUZ"

Takıma heyecan ve kalite katan oyuncular gelecek. Bu, bizim taraftara borcumuz. 2 santrfor transferi yapmak istiyoruz. Salih Uçan inşallah pazartesi kampta olacak. Atiba'yla uzatacağız. Gökhan Töre'yle uzatmayı planlıyoruz. Dorukhan'la devam etmek istiyoruz, o yurtdışında devam etmek istediğini belirtti. Biz onu çok seviyoruz, 'Anlaşamazsan kapımız sana açık' dedik.

"BİRİNİ GETİRMEK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"

Forvete iki takviye yapmamız lazım. Beşiktaş'ta hep bir üst düzey forvet oldu, yine olması için girişimlerimiz var. Dzeko olur, başkası olur. Bunlarla görüşeceğiz, kim olur bilemiyorum. Birini getirmek için uğraşacağız. Dzeko, sözleşmesi devam eden bir oyuncu. Şu an için olma ihtimali yok.

"TEIXEIRA DA FERNANDO DA BEŞİKTAŞ FORMASI GİYEBİLECEK DÜZEYDE"

Ersin Destanoğlu için henüz resmi bir teklif yok. Üç genç kalecimizle de yola devam etmeyi planlıyoruz. Alex Teixeira da Fernando da Beşiktaş forması giyebilecek düzeyde. Birinin bonservisi elinde, birinin sözleşmesi devam ediyor.

Alex Teixeira

"BİZ, ABOUBAKAR'DAN NE ALDIĞIMIZA BAKIYORUZ"

Aboubakar 16 gol, 5 asistlik katkı yaptı. Biz, Aboubakar'dan ne aldığımıza bakıyoruz. Oyuncu 'Ağrım var' diyordu. MR'da bir şeyler var ama takım içinde daha fazla sakatlık yaşayıp oynayanlar vardı. Şampiyonluk yolunda giderken o havayı bozamazdık.

"DIEGO COSTA İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Şu an benim isim veriyor olmam bizim transfer sürecimize zarar verir. Ancak taraftarımız bize güvensin. Kaliteli ve heyecan verici bir kadro hedefindeyiz. Birinci santrfor olarak iyi isimlerle görüşüyoruz. Diego Costa ile görüşüyoruz, şartlarımıza uyarsa transfer etmek isteriz. Diego Costa'nın bonservisi elinde, bizim şartlarımıza uyarsa olur. Birçok kulüp ilgileniyordur. Ancak projeye inanıyor mu, biz oyuncuya inanıyor muyuz, hoca inanıyor mu? Bu denklemler bir araya gelirse transfer olur. Bir oyuncuya yakınız gibi bir şey yok.

"ŞAMPİYONLUĞA GİDERKEN DEĞERLENDİRMEK İSTEMEDİK"

Larin çok büyük bir performans sergiledi. Şu an bir teklif yok. Devre arasında geldi, şampiyonluğa giderken bunu değerlendirmek istemedik. Onunla sözleşme uzatmayı düşünüyoruz.

Cyle Larin

"KULÜBÜYLE TEMAS KURMAYI PLANLIYORUZ"

Alexander Sörloth'a ilgimiz yok. Kaan Ayhan'ı takımda görmek isteriz. Hayır denebilecek bir oyuncu değil. Hem Türk oyuncu, hem de birkaç bölgede oynayabilen bir oyuncu. Kulübüyle temas kurmayı planlıyoruz.

"BENFICA, GEDSON FERNANDES'İ SATMAK İSTİYOR"

Gedson Fernandes için bize önerildi. Ancak gündemde değil. Çünkü Benfica satmak istiyor. Kiralamak isterlerse, bakarız Sergen Hoca isterse, talip oluruz. Kenan Karaman ile belli bir noktaya kadar geldik. Ancak henüz tamamlanmayan bir süreç var. Bizim istediğimiz noktada sonuçlanırsa olabilecek bir transfer