Beşiktaş Anadolu Efes seri kaç kaç oldu, kaç maç kaldı?

Beşiktaş Anadolu Efes seri kaç kaç oldu, kaç maç kaldı?
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Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekip, çeyrek final turunda Galatasaray'ı geçerken Anadolu Efes ise Mersin Spor'u saf dışı bırakarak yarı final bileti aldı. Beşiktaş Anadolu Efes seri kaç kaç oldu, kaç maç kaldı?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final ilk karşılaşmaları başladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i konuk ediyor. Peki, Beşiktaş Anadolu Efes seri kaç kaç oldu, kaç maç kaldı?

BEŞİKTAŞ ANADOLU EFES MAÇI HAKKINDA

Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, Bein Sports 5 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Beşiktaş Fibabanka ve Anadolu Efes, karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final maçı, İstanbul'da, BJK Fibabanka Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇ TAKVİMİ
6 Haziran Cuma:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka)

7 Haziran Cumartesi:

20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

8 Haziran Pazar:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka)

9 Haziran Pazartesi:

20.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

10 Haziran Salı:

20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)

BEŞİKTAŞ ANADOLU EFES SERİ KAÇ KAÇ OLDU?

Beşiktaş Anadolu Efes serisinde Anadolu Efes 1-0 öne geçti.

Toplamda 2 galibiyete ulaşan takım üst tura çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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