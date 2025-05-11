Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Adana Demirspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Adana Demirspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Adana Demirspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Adana Demirspor maçı yayın bilgisi haberimizde!

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Adana Demirspor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Adana Demirspor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Beşiktaş Adana Demirspor maçını şifresiz izleyebilecekler.

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Adana Demirspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPORİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş 11'i:



Adana Demirspor 11'i:



BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eyüpspor ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.