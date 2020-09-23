Beşiktaş, Aboubakar'ı en geç cuma günü İstanbul getirip sözleşme imzalayacak

Porto'nun Vincent Aboubakar transferi için onay vermesinin ardından Beşiktaş da golcü oyuncuyla anlaşmaya vardı. Kamerunlu golcünün en geç cuma günü özel uçakla İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Nikola Kalinic'in kararını beklerken; diğer yandan da Vincent Aboubakar transferinde de sona gelmiş durumda.

Uygun şartların yakalanması durumunda forvet bölgesine iki transfer birden yapmayı planlayan Beşiktaş, Kalinic'in yanı sıra Aboubakar ile de bir görüşme yaptı ve anlaşma sağladı.

Porto'dan bonservisini almak için anlaşan Aboubakar, siyah-beyazlı kulüp ile de prensip anlaşmasına vardı ve sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a doğru yola çıkma kararı aldı. En geç cuma günü İstanbul'da olması beklenen Aboubakar ile 2+1 yıllık sözleşme yapılacak.

ABOUBAKAR TEMİNATLI SÖZLEŞME İSTİYOR

Sözleşmesine 50 milyon euroya serbest kalır maddesi koyan Porto ile sözleşmesini fesh etmeye hazırlanan Aboubakar, Beşiktaş ile yaptığı görüşmede tek bir şartı masanın üstüne koydu; Banka garantisi. Beşiktaş ile yapacağı 2+1 yıllık sözleşme ödeme garantisi isteyen Aboubakar, bu ödemeleri banka kanalıyla garanti altına alarak "teminatlı sözleşme" imzalamak istiyor.

"1 AYDAN FAZLA SAKAT OLURSA FESİH HAKKIMIZ DOĞAR"

Aboubakar'ın bu şartını değerlendirmeye alan Beşiktaş yönetimi, Kamerunlu golcüye kendi şartlarını da sundu. Aboubakar'a "1 aydan fazla sakatlıklarında sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkımız doğar" maddesini sunan siyah-beyazlı yönetim, Kamerunlu futbolcunun özel şartlarla donatılan sözleşmeyi kabul etmesi durumunda bu hafta içerisinde imzayı atacak.

KALINIC İÇİN BEKLEMEYE GEÇİLDİ

Vincent Aboubakar'ın yanı sıra bir forvet transferi daha yapacak olan Beşiktaş, Kalinic için de beklemeye geçti. Edin Dzeko'nun Juventus'a transfer sürecini takip eden Kalinic, öncelikli olarak Roma'dan haber bekliyor. Dzeko'nun Juventus'a transfer olması durumunda Roma'nın kendisi için bir opsiyon yaratabileceğini planlayan Kalinic, Milik ile beraber Roma'nın yeni santrafor ikilisi olmak istiyor.

Kaynak: Haberler.com