Beşiktaş'a dev çalım! Galatasaray, Fransız yıldız Valentin Rosier için Sporting Lizbon'la anlaştı

Galatasaray, Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve bu sezon da kadrosuna katmak istediği Valentin Rosier için, Sporting Lizbon ile 4,5 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Fransız yıldız ve menajeri ile görüşmelere başlayacak.

Sarı kırmızılılar, geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda pay sahiplerinden birisi olan sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'i kadrosuna katmak için Sporting Lizbon ile anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın Rosier transferi için pazarlık yaptığı Lizbon, Cim Bom'un teklifini kabul etti. Galatasaray yönetimi, Portekiz ekibiyle yaptığı görüşmeler sonucunda 4.5 milyon euroluk bonserviste el sıkıştı.

KARARINI GALATASARAY GÖRÜŞMESİ SONRASI VERECEK

Kulübüyle anlaşma sağlayan yönetim, Rosier ve menajeriyle bir araya gelerek oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve kulübüne de siyah beyazlı formayı yeniden giymek istediğini ileten Rosier'ın, Galatasaray'la yaptığı görüşme sonrasında kararını vermesi bekleniyor.

GEÇEN SEZON 3 GOL 7 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

24 yaşındaki Fransız oyuncu, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 37 maçta 3 gol atıp 7 asist yaparak şampiyonlukta önemli bir paya sahip oldu.