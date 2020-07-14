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Besiciler saman fiyatlarından dertli

Malatya'da besicilerin hayvanları için aldığı saman fiyatları el yakıyor.

Besiciler saman fiyatlarından dertli
14.07.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:20

Malatya'da besicilerin hayvanları için aldığı saman fiyatları el yakıyor. Yetiştiriciler, 1 ay öncesine kadar 400 lira olan saman fiyatının bir anda 650 liraya kadar yükselmesine tepki gösterdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesinde yıllardır besicilik ile uğraşan Özay Dursun, hayvanları için aldıkları samanın tonunun 650 liraya yükseldiğini ifade ederek, "Biz Cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizi seviyoruz, besicilerin sesini duysunlar istiyoruz. Bazı stokçular hükümetimiz aleyhine çalışıyor. Tarım Bakanlığı bir an evvel bu soruna el atmalı." şeklinde konuştu. Hayvancılık yaparak hem geçimlerini sağladıklarını hem de ülkeye ekonomisine katkı da bulunduklarını dile getiren Özay, "Böyle giderse artık hayvan beslemekten, besicilik yapmaktan vazgeçeriz. Çünkü başta saman olmak üzere yem fiyatları bizim belimizi büküyor" dedi.

Saman fiyatlarının aşırı artışında, Urfalı saman üreticilerinin stok yapmasından kaynaklandığı iddia eden Özay, stokçuların kontrol altına almasını istedi. Özay, "Harman zamanı saman fiyatları daha ucuz olması gerekirken tam tersi oluyor. Bu ülke sahipsiz değildir. Tarım Bakanlığımızın bu haksız kazanca dur diyeceğine, üretici ve besicilerin bu sorunumuzu çözeceğine inanıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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