En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

30.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:05
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,09 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,61 ile "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,09 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,61 ile "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0519912,09
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1631131,61
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1422661,61
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0860851,61
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1847491,61
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0335181,47
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0317521,47
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0351021,44
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1520431,43
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1136101,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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