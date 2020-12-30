En fazla kazandıran BES fonları
30.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:05
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,09 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,61 ile "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,09 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,61 ile "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,051991
|2,09
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,163113
|1,61
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,142266
|1,61
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,086085
|1,61
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,184749
|1,61
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,033518
|1,47
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,031752
|1,47
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,035102
|1,44
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,152043
|1,43
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,113610
|1,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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