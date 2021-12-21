En fazla kazandıran BES fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,60 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 7,50 ile "Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 7,33 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,60 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 7,50 ile "Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 7,33 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0190357,60
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,1143427,50
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,1070607,33
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,1093377,29
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0995897,16
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,1080187,15
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,1066517,09
NN Hay. Em. Altın EYF0,0662057,06
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,1042587,03
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,1174386,86
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın

Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı: İkisini de indireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı: İkisini de indireceğiz

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title