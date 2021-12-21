En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,60 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 7,50 ile "Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 7,33 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: