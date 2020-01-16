BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017364 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.
16.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:56
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017364
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,068864
|-0,84
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,146239
|-0,80
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,129153
|-0,80
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,068352
|-0,79
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,111654
|-0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,031452
|-0,42
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016443
|-0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,071017
|-0,35
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,065214
|-0,29
|Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF
|0,018387
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021366
|-0,09
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022835
|-0,03
Kaynak: AA