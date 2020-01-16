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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları


Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017364 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

16.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:56
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017364 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,068864 -0,84
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,146239 -0,80
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,129153 -0,80
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,068352 -0,79
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,111654 -0,78
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,031452 -0,42
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016443 -0,41
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,071017 -0,35
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,065214 -0,29
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,018387 -0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021366 -0,09
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022835 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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