BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031966 -1,15
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031966
|-1,15
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016787
|-0,68
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,025310
|-0,50
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,024651
|-0,48
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,019159
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033529
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014748
|-1,19
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014737
|-1,17
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,014676
|-1,06
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015745
|-1,05
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,014929
|-0,98
Kaynak: AA
Hollandalı üniversite öğrencileri, 725 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı
Son Dakika Haberleri