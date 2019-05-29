BES'teki devlet katkısının yüzde 10'u Borsa'ya yatırılacak

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı yönetmeliği değiştirildi. Buna göre, 100 milyar TL'lik birikimin sağlandığı BES'teki devlet katkısının en az yüzde 10'u Borsa İstanbul'a (BIST) yatırılacak. BIST'e sağlanacak kaynağın 1,2 milyar olması bekleniyor. Dün de standart birikimlerin yüzde 25'inin Borsa'ya yatırılması kararlaştırılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.

DAHA ÖNCE YÜZDE 30 OLARAK UYGULANIYORDU

Buna göre, nakden ödenen devlet katkılarının azami yüzde 20'si Türk lirası cinsinden mevduat, katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları, kira sertifikaları ve bazı menkul kıymetlerde değerlendirilecek. Bu oran daha önce yüzde 30 olarak uygulanıyordu.

ASGARİ YÜZDE 10

Ayrıca, söz konusu devlet katkılarının asgari yüzde 10'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Kurumsal Yönetim endeksleri ve Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilecek.

Bu kapsamda, devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine yönelik portföy yapısı sınırlamalarına 31 Temmuz itibarıyla uyum sağlanacak.

YÜZDE 25'İNİN DEVLET TAHVİLLERİNDE DEĞERLENDİRME ZORUNLULUĞU GELMİŞTİ

2 gün önce yapılan SPK düzenlemesiyle, BES standart fonlardaki birikimin yüzde 10'unun Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinde, para piyasası fonlarında bulunan fonların ise yüzde 25'inin devlet tahvillerinde değerlendirilmesi zorunluluğu gelmişti.

Kaynak: AA