BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonu istatistikleri
10.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:35

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,14 263 207
BES - Borçlanma Araçları 0,01 55 21
BES - Fon Sepeti Fonları 0,34 2 2
BES- Hisse Senedi 0,87 29 29
BES - Karma & Esnek Fonlar 0,15 117 96
BES - Katılım Fonları 0,13 28 27
BES - Kıymetli Madenler 0,17 16 16
BES - Para Piyasası 0,04 16 16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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