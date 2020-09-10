BES fonu istatistikleri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile "Hisse Senedi" fonları oldu. BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,14 263 207 BES - Borçlanma Araçları 0,01 55 21 BES - Fon Sepeti Fonları 0,34 2 2 BES- Hisse Senedi 0,87 29 29 BES - Karma & Esnek Fonlar 0,15 117 96 BES - Katılım Fonları 0,13 28 27 BES - Kıymetli Madenler 0,17 16 16 BES - Para Piyasası 0,04 16 16 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA